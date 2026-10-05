15 yaşındaki kız öğrencisini istismar eden kadın öğretmene 9 yıl hapis cezası - Son Dakika
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15 yaşındaki kız öğrencisini istismar eden kadın öğretmene 9 yıl hapis cezası

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15 yaşındaki kız öğrencisini istismar eden kadın öğretmene 9 yıl hapis cezası
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Singapur'da 35 yaşındaki kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisini farklı yerlerde cinsel olarak istismar ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ailevi sorunları nedeniyle kendisine güvenen öğrencisiyle cinsel eylemlerde bulunduğunu kabul eden öğretmenin, mesleki konumunu ve öğrenci üzerindeki etkisini kötüye kullandığı belirtildi.

Singapur'da 35 yaşındaki kadın öğretmen, 15 yaşındaki kız öğrencisine yönelik cinsel suçlardan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme belgelerine göre öğretmen, ailevi sorunlar yaşayan öğrencisinin destek ve tavsiye almak için başvurduğu kişilerden biriydi.

Öğretmen, 2023 yılında öğrencinin derslerine girmeye başladı. Evinde ciddi problemler yaşayan öğrenci, aynı yılın nisan ayında ailevi meseleleri hakkında konuşmak ve destek almak için öğretmenine başvurdu. İkilinin mesajlaşmaları zamanla sıklaştı.

İLİŞKİ CİNSEL BOYUTA TAŞINDI

Mahkemeye yansıyan bilgilere göre öğretmen ile öğrencisi arasındaki ilişki Ekim 2023'te cinsel boyuta taşındı. Öğrencinin "situationship" olarak tanımladığı süreç 13 Ekim ile 21 Kasım 2023 tarihleri arasında devam etti.

İlk cinsel eylemin 13 Ekim'de bir karaoke odasında gerçekleştiği belirtildi. İkilinin daha sonra ilişkiyi sonlandırma konusunda anlaştığı ancak öğretmenin 16 Ekim'de öğrencisini sınavın ardından kadın personel tuvaletine götürerek burada yeniden cinsel eylemde bulunduğu kaydedildi.

Benzer olayların daha sonra çift katlı bir halk otobüsünün üst katı ve film izlemek için kullanılan özel bir oda gibi farklı yerlerde de yaşandığı belirtildi.

ÖĞRENCİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Öğretmen ile öğrencinin arasının bozulmasının ardından 15 yaşındaki öğrenci, 16 Ocak 2024'te Çocuk Koruma Hizmetleri tarafından görevlendirilen güvenlik sorumlusuna üç kez cinsel saldırıya uğradığını anlattı.

Okulun müdür yardımcısı da ertesi gün öğrenciyle birlikte polise giderek şikayette bulunmasını sağladı.

ÖĞRENCİDE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU GELİŞTİ

Yaşananların ardından öğrencide uyum bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu tespit edildi. Sağlık raporlarında öğrencinin uykusuzluk, kabuslar, geçmişe dönüşler ve yaşanan olayları tekrar tekrar düşünme gibi sorunlar yaşadığı belirtildi.

Öğrencinin zaman zaman okulda duygusal olarak çöktüğü ve okul ortamının kendisine yaşananları hatırlattığını söylediği kaydedildi. Akademik performansının da süreç içerisinde gerilediği belirtildi.

ÖĞRETMEN SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

35 yaşındaki öğretmen, bir çocuğa cinsel penetrasyon ve 16 yaşından küçük bir genci cinsel açıdan istismar etmeye ilişkin iki suçlamayı kabul etti.

Ceza belirlenirken cinsel istismara ilişkin beş suçlama ile cinsel amaçlı yakınlaşma ve reşit olmayan kişiyle cinsel içerikli iletişim suçlamaları da dikkate alındı.

Savcılık, öğretmenin öğrencinin hayatında güvendiği bir yetişkin konumunda bulunduğuna dikkat çekerek, öğretmenin okul içindeki konumu ve öğrenci üzerindeki etkisi nedeniyle ilişkinin istismar niteliğinde olduğunu vurguladı.

9 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Savunma tarafı öğretmenin pişman olduğunu, soruşturmayla iş birliği yaptığını ve suçunu kabul ettiğini belirtti. Avukatı yaşananları "muhakeme hatası" olarak nitelendirirken, öğretmenin psikiyatrik destek almaya başladığını söyledi.

Mahkeme ise öğretmenin ciddi muhakeme hataları yaptığını ve mesleki sınırları aştığını belirterek 35 yaşındaki kadını 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mağdurun kimliğinin korunması amacıyla mahkemenin kararı doğrultusunda hem öğretmenin hem de öğrencinin isimleri açıklanmadı.

SingapurDünyaSon Dakika

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