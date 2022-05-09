15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu, kazada 2 kişi yaralandı

09.05.2022 19:42
15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu, kazada 2 kişi yaralandı

Sivas'ta 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin istinat duvarından uçtuğu kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin istinat duvarından uçtuğu kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Paşabahçe mesire alanından Sivas merkez istikametinde dönüş yolunda meydana geldi. M.M. (15) idaresindeki 58 FP 921 plakalı Ford marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobilde 15 yaşındaki sürücü M.M. hafif yaralanırken otomobilde bulunan 17 yaşındaki O.B. ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin ters dönen otomobilden çıkarmasının ardından ambulans hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Skuter kazasında ölen Ezgi'nin ailesi güvenlik görüntülerinin araştırılmasını istiyor Son dakika haberi... Skuter kazasında ölen Ezgi'nin ailesi güvenlik görüntülerinin araştırılmasını istiyor Son dakika 3. sayfa: Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika 3. sayfa: Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Paşabahçe, Otomobil, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:34 Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı
19:29 61 yaşındaki emekli orman memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu!
19:28 Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı
19:25 Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek
18:39 CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili açıklama: Ziyaretin 2 boyutu var
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 19:48:29. #1.12#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu, kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement