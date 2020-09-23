Polis, dedektif gibi iz sürdü, 15 yıl önce yaşanan cinayeti çözdü - Son Dakika

Polis, dedektif gibi iz sürdü, 15 yıl önce yaşanan cinayeti çözdü

Polis, dedektif gibi iz sürdü, 15 yıl önce yaşanan cinayeti çözdü 15 yıl önce kaybolan Orhan Karaoğlan cinayete kurban gitmiş Orhan Karaoğlan, 2005 yılınca önce boğularak öldürülmüş, ardından da sarhoş süsü verilmek için yakılmış İzmir'de, 2005 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan;

Polis, dedektif gibi iz sürdü, 15 yıl önce yaşanan cinayeti çözdü

15 yıl önce kaybolan Orhan Karaoğlan cinayete kurban gitmiş

Orhan Karaoğlan, 2005 yılınca önce boğularak öldürülmüş, ardından da sarhoş süsü verilmek için yakılmış

İZMİR - İzmir'de, 2005 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan; fakat o dönemde yapılan araştırmalar sonucu bulunamayan Orhan Karaoğlan'ın boğularak öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı ve cinayete kurban gittiği tespit edildi. İzmir polisinin titiz bir çalışma yürüterek 15 yıl sonra aydınlattığı cinayet ile ilgili soruşturma kapsamında, Karaoğlan'ın 3 arkadaşı tutuklandı.

Denizli'de ikamet eden bir aile, 2005 yılında İzmir'de oto alım satım işi yapan çocukları Orhan Karaoğlan'dan haber alamadı. Aile daha sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen polis, o dönemlerde Karaoğlan'ın izine rastlayamadı. Daha sonra ise 39 yaşındaki Orhan Karaoğlan, kayıtlara kayıp şahıs olarak geçti.

Karaoğlan dosyası raftan indi, İzmir polisi dedektif gibi iz sürdü

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu ve kayıp kişilerin dosyaları tek tek incelemeye alındı.

Özel ekip, Orhan Karaoğlan dosyasını da raftan indirerek yeniden açtı. İzmir polisi, konuyla ilgili saha çalışması yaptı, Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri radarına aldı ve bazı bulgular üzerine cinayet üzerine yoğunlaştı. Bu süreçte polis ekipleri, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu ve ekipler 2 yıl boyunca dedektif gibi iz sürerek çalışma yürüttü.

Didik didik ederek iz süren ekipler, şüphelilerin Karaoğlan'ın arkadaşları M.Y. ve S.O. olduğunu tespit etti ve harekete geçildi.

S.O'nun bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlendi ve şahsın ifadesi SEGBİS vasıtasıyla alındı. Diğer şüpheliler M.Y. Denizli'de, Y.A. ise İzmir'de operasyonla gözaltına alındı.

Önce çelişkili ifadeler, ardından itiraf

Emniyete götürülen şüpheliler, ilk başta konuya ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını anlattı. M.Y. ise çelişkili ifadeler verdi, ardından suçunu itiraf etti.

M.Y adlı zanlı, Karaoğlan ile tartışma yaşadıklarını, Buca'da ormanlık alanda otomobilde kemerle boğduklarını ve ardından öldürdüklerini, cesedi sarhoş süsü vermek için üzerine alkol dökerek taşıdıklarını teker teker anlattı. M.Y. adlı zanlı, Orhan Karaoğlan'ın cesedini daha sonra Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir dere kenarında yaktıklarının itirafında bulundu. Diğer zanlılarda M.Y.'nin anlattıklarına benzer ifadeler vermesine üzerine Salihli'de araştırma başladı.

15 yıl sonra cinayet çözüldü, zanlılar tutuklandı

Çamur Banyoları mevkiinde yapılan araştırmalarda, kadavra köpeği ile aramalar yapıldı; ama Karaoğlan'ın cesedi bulunamadı. Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, 2005 yılında belirtilen bölgede kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduğu tespit edildi.

Olay yeri fotoğrafları gösterilen şüpheliler, fotoğrafların öldürdükten sonra cesedini yaktıkları Orhan Karaoğlan'a ait olduğunu ifade etti. Teşhisin ardından erkek cesedinin Karaoğlan'a ait olduğu da kesinleşmiş oldu. Polis, 15 yıl önceki cinayeti aydınlığa kavuştururken, emniyette işlemleri tamamlan iki zanlı ile cezaevinde bulunan S.O, cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Polis, dedektif gibi iz sürdü, 15 yıl önce yaşanan cinayeti çözdü

Karaoğlan, Cinayet, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis, dedektif gibi iz sürdü, 15 yıl önce yaşanan cinayeti çözdü - Son Dakika

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