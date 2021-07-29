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15 yıl sonra ortaya çıkan korkunç cinayet arsa yüzünden işlenmiş - Son Dakika

15 yıl sonra ortaya çıkan korkunç cinayet arsa yüzünden işlenmiş

29.07.2021 11:38
15 yıl sonra ortaya çıkan korkunç cinayet arsa yüzünden işlenmiş, System.String[]

İzmir'de, 15 yıl önce oto alım satım işi yaparken ortadan kaybolan ve dosyası uzunca bir süre faili meçhul kaldıktan sonra geçen yıl iş arkadaşları tarafından öldürüldüğü belirlenen Orhan Karaoğlan cinayetiyle ilgili açılan davada tanık olarak dinlenen A.Y.

İzmir'de, 15 yıl önce oto alım satım işi yaparken ortadan kaybolan ve dosyası uzunca bir süre faili meçhul kaldıktan sonra geçen yıl iş arkadaşları tarafından öldürüldüğü belirlenen Orhan Karaoğlan cinayetiyle ilgili açılan davada tanık olarak dinlenen A.Y., Karaoğlan'ı arsa alım satım işi yüzünden M.S. isimli kişinin Serkan Oğuz'a öldürttüğünü söyledi.

İzmir'de oto alım satım işi ile uğraşan Orhan Karaoğlan (39), 15 yıl önce ortadan kayboldu. Denizli'de yaşayan ailesi kendisine ulaşamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin her yerde aradığı Karaoğlan'ın izine ulaşılamayınca dosya rafa kaldırıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılı başında kurulan özel ekip, kayıtlara kayıp şahıs olarak geçen Orhan Karaoğlan dosyasını raftan indirdi. Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden polis ekipleri, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu. 2 yıl boyunca yapılan çalışmanın ardından Karaoğlan'ın, ortağı Serkan Oğuz (45), personelleri Mehmet Yüksel (48) ve Yakup Aldemir (44) tarafından, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu bir otomobilde emniyet kemeriyle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek yakılan cesedinin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir dere yatağına atıldığı tespit edildi. Oğuz'un başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerden Mehmet Yüksel Denizli'de, Yakup Aldemir ise İzmir'de operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Tasarlayarak öldürme" suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında tutuklu sanıklardan Yakup Aldemir ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Serkan Oğuz ve Mehmet Yüksel ise SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Ramazan isimli bir tefecinin yanında çalışırken sanıkları ve ölen Orhan Karaoğlan'ı tanıdığını söyleyen tanık A.Y., cezaevinde olduğu sırada Serkan Oğuz'un yan koğuşuna geldiğini ve eşyalarını yerleştirirken bir gazetenin dikkatini çektiğini ifade ederek, "Gazeteden Orhan'ın öldürüldüğünü öğrendim. Orhan'ın kaybolduğunu biliyordum ama öldürüldüğünü bilmiyordum. Didim'de veya başka bir yerde sahilde bir arsa varmış. Ben tefecinin yanında çalıştığım için Orhan yanıma geldi. 'Arsayı ipotek verelim, tefeci bana para versin' dedi. Serkan'ın, Orhan'ın ve benim ortak tanıdığımız M.S. ve T.S. adlı kişiler vardı. Orhan, M.S. ve T.S.'nin yanına gitmiş. Arsa mevzusunu açınca M.S. parasını verip Orhan'dan arsayı satın almış. Orhan, durumu düzelince arsayı M.S.'den geri almak istedi. Bu sebeple M.S. ile Orhan arasında sürtüşme çıktı. Orhan'ı M.S. ile Serkan tanıştırmıştı. Orhan ile M.S. arasında sürtüşme çıkınca Serkan, Orhan ile M.S. arasında kaldı. O sıralarda Orhan ortalıktan kayboldu. Ben Orhan'ın söz konusu arsa için öldüğünü düşünüyorum" dedi.

"SAHTE KİMLİKLE HASTANEDE DOĞUM YAPILMIŞ"

Mehmet Yüksel'in bir kızı olduğunu ancak bu kızın Mehmet Yüksel ve eşinden dünyaya gelmediğini söyleyen tanık A.Y., "Bu kız M.S.'nin 'Zehra' adlı kadından olan kızıdır. M.S. bu kızı para karşılığında ya da bir araba karşılığında Mehmet Yüksel'e sattı. Ben Zehra'nın hamile olduğunu, çocuğu aldırdığını ve doğurmadığını biliyordum. Oysaki çocuk İzmir Yeşilyurt Hastanesinde doğmuş. Sahte kimlikle hastanede doğum yapılmış. O kızı Mehmet Yüksel ile eşi almışlar. Orhan tehlikeli bir adamdı. Orhan'ı M.S. ile tanıştıran ise Serkan Oğuz'dur. Mehmet Yüksel'in hep susmasının nedeni M.S.'nin Zehra'dan olan kızını Mehmet Yüksel'e vermesidir. Bu işin cefasını Serkan Oğuz, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir çekmiştir. Kaymağını ise M.S. yemiştir. Serkan Oğuz'un o gün kiminle görüştüğü telefon kayıtlarıyla ortaya çıkartılırsa her şey aydınlanır" diye konuştu.

"ORHAN'I M.S. ÖLDÜRTTÜ"

M.S.'nin Orhan Karaoğlan'ı öldürülmesi için Serkan Oğuz'u azmettirdiğini savunan tanık A.Y., "Serkan'dan öğrendiğim kadarıyla Yakup Aldemir o gün hasbelkader arabada bulunmuş" dedi.

Tutuklu sanıklardan Yakup Aldemir'in avukatı Tuğrul Gündüz ise diğer sanıkların taktik ifadeler verdiğini savunarak, "Sanıklar birbirleriyle çelişen ifadeler vermişlerdir. Müdafiisi olduğumuz sanık dava konusu olaya katılmış olsa bunu açıkça söylerdi. Yargılama neticesinde müdafiisi olduğumuz sanığın beraatine karar verileceğini düşünüyoruz" diyerek Aldemir'in tahliyesine karar verilmesini istedi.

"BİLDİKLERİMİ SAKLADIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

İşlemediği bir suçtan 11 aydır tutuklu olduğunu söyleyen sanık Yakup Aldemir, "Bildiklerimi sakladığım için pişmanım. Tahliyemi isterim" dedi. Tahliyesini isteyen diğer sanık Serkan Oğuz ise "Son yasal değişikle getirilen somut delil koşulu, dava konusu olayda gerçekleşmemiştir. Celse arasında gönderdiğim dilekçe kapsamını tekrar ederim. Başka suçtan hükümlüyüm. Tahliye edilirsem kişisel gelişim kurslarına katılacağım" diye konuştu. Orhan Karaoğlan cinayetine katılmadığını savunan sanık Mehmet Yüksel de "Bildiklerimi bugüne kadar sakladığım için vicdanen rahatsızım. Ancak dava konusu suça katılmadım. Tahliyemi isterim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

(Ali Gözeten/İHA)

15 yıl sonra ortaya çıkan korkunç cinayet arsa yüzünden işlenmiş
15 yıl sonra ortaya çıkan korkunç cinayet arsa yüzünden işlenmiş

Mehmet Yüksel, Karaoğlan, Denizli, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 yıl sonra ortaya çıkan korkunç cinayet arsa yüzünden işlenmiş - Son Dakika


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