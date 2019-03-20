16 İlkokul Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

MUĞLA merkezdeki Türdü 100. Yıl İlkokulu'nda eğitim gören 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA merkezdeki Türdü 100. Yıl İlkokulu'nda eğitim gören 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan öğrenciler taburcu edildi.



Türdü 100. Yıl İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler bugün, Orman Haftası için düzenlenen fidan dikim törenine katıldı. Etkinlikte öğrencilere, et döner ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 150 öğrenciden 16'sı, okula dönünce mide rahatsızlığı yaşadıklarını öğretmenlerine iletti. Bunun üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri ambulanslarla öğrencilerden 11'ini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne, 5'ini özel bir hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hastaneye gelerek, öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaymakam Yıldız, "Öğrencilerimiz, Orman Haftası etkinliğine katıldı. Bu faaliyetin ardından kendilerine ekmek arası döner ve ayran ikram edildi. Daha sonra okullarına döndüklerinde mide bulantısı yaşamışlar. Olay gıda zehirlenmesi şeklinde sağlık ekiplerine yansımış" dedi. Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi bulgusuna rastlanmadığını söyledi.



Bir kız öğrenci, yedikleri dönerdeki etin tadının kötü olduğunu ifade etti. Öğrenciler, tedavileri sonrası taburcu edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Muğla

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