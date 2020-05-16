16 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:00 Kalp Atışı
05:45 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la
10:00 Şark Bülbülü
10:00 Cumartesi Sürprizi
12:15 Kalp Atışı
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Tarkan
14:45 Refika ile Test Mutfağı
15:30 Pis Yedili
15:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:45 Güldür Güldür Show
23:15 İçerde