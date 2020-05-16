16 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Mayıs 2020 Tv 2 Yayın Akışı

16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:00 Kelime Oyunu 02:10 Kanıt 03:20 Çocuklar Duymasın 05:00 Geniş Aile 06:00 Kampüsistan 06:00 Kavak Yelleri 07:30 Çocuklar Duymasın 07:30 İkizler Memo-Can 10:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 10:00 Geniş Aile 12:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 13:00 Çok Gezenti 14:00 Derya Baykal'la Gülümse 14:30 Küçük Ağa 14:30 Çocuklar Duymasın 16:00 Sağlıkla Gülümse 16:15 Akasya Durağı 16:30 Doktorlar 17:00 Akasya Durağı 19:15 Kelime Oyunu 21:00 Yalan Dünya 21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:15 Kanıt 23:30 Gece Kafası

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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