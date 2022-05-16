16 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 A. Hatayspor - Trabzonspor

02:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

04:00 FTA Antalyaspor - İH Konyaspor

06:00 Sanal Direktör

07:00 M. Başakşehir - Galatasaray

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Sanal Direktör

13:00 Şampiyonluk Klipleri

13:30 Süper Hikayem

14:30 Sporun Mabetleri

15:00 Taraftar 116. Bölüm

16:00 Trabzonspor Şampiyonluk Özel

23:00 Futbolun Şehirleri