16 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Formula E

01:00 Bisiklet: İtalya Turu

02:30 Electric Touring Car Racing

03:00 Formula E

04:00 Bisiklet: İtalya Turu

05:30 Bisiklet: Macaristan Turu

06:30 Formula E

07:30 Bisiklet: İtalya Turu

09:00 The Power Of Sport

09:30 Tırmanış Dünya Kupası

10:00 Tırmanış Dünya Kupası

10:25 The Minute

10:30 Formula E

11:30 Electric Touring Car Racing

12:30 The Minute

12:35 Bisiklet: İtalya Turu

14:25 Bisiklet: İtalya Turu

18:45 Tenis: Roland Garros

19:15 The Minute

19:20 Haberler

19:25 Behind The Scenes

19:30 Binicilik

21:25 Haberler

21:30 Bisiklet: Macaristan Turu

22:30 Bisiklet: İtalya Turu

23:00 Karate