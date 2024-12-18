16 milyonluk hurda! Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı - Son Dakika
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Otomobil

16 milyonluk hurda! Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı

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İstanbul'da yaşayan işadamı Erdal E., Slovakya'dan yeni bir Porsche Cayenne satın aldı. 16 milyon lira ödediği araç, henüz 2 bin kilometreye ulaşmadan bir dizi arıza vermeye başladı. Aracın torpido döşemesinde dökülmeler ve hatalar meydana gelince, yetkili servis torpidoyu tamamen değiştirmek zorunda kaldı.

18.12.2024 10:20  Güncelleme: 12:29
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İstanbul'da yaşayan işadamı Erdal E., Slovakya'dan sıfır kilometre Porsche Cayenne marka araç satın aldı. İşadamının 16 milyona satın aldığı araç henüz 2 bin kilometreye gelmeden farklı yerlerinden arızalar vermeye başladı. Lüks aracın torpido döşemesinde dökülmeler, hatalar meydana gelince yetkili servis torpidoyu komple değiştirdi.

CAMLARDA ARIZA YAŞANDI

Çok geçmeden ikinci patlak, aracın otomatik camlarının tuşlarında meydana geldi. Servis aynı şekilde tuşları değiştirerek problemi giderse de çok geçmeden bu kez camlarda arıza yaşandı. Öyle ki milyonluk aracın camları sürekli buhar yapıyor ve sorun bir türlü giderilemiyor, araç parçaları yurtdışından geç geliyordu.

16 milyonluk hurda! Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı

YETKİLİ SERVİS TALEBİ KABUL ETMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; bu durum Erdal E. tarafından artık çekilmez bir hal almıştı. Erdal E., yetkili servise sıfır kilometre aldığı aracının fabrikasyondan ayıplı geldiğini, sürekli bir arıza çıkardığını belirterek aracın sıfır araç ile değiştirilmesini talep etti. Yetkili servis talebi kabul etmezken bu kez aracın farları arızalandı.

16 milyonluk hurda! Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı

DOĞUŞ OTOMOTİV'E DAVA AÇTI

Aracın kullanılamaz hale geldiğini fark eden Erdal E., İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak Doğuş Otomotiv'e dava açtı. İşadamı Avukatı Feyzullah Yeşilyayla aracılığıyla sunduğu dava dilekçesinde, "Araçtaki bu ayıpları müvekkilin önceden fark etmesinin imkanı yoktur. Araçtaki ayıp kullanım esnasında da ortaya çıkacak cinsten/kullanım kaynaklı olmayıp gizli ayıptır" dedi.

ARACIN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR

Erdal E., dava dosyasına sunduğu deliller kapsamında ayıplı aracının ayıpsız olan aynı model araçla değiştirilmesini talep etti. Dava, İstanbul Tüketici Mahkemesi'nce görülecek.

16 milyonluk hurda! Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı

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Son Dakika Otomobil 16 milyonluk hurda! Sıfır kilometre Porsche ayıplı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mehmet kaynar:
    16 MİLYON BU PARAYI VERECEK KADAR NERDEN KAZANDI VERGİSİNİ ÖDÜYORMU. ARAŞTIRILSIN. HARAM PARA BÖYLE YAVAŞ YAVAŞ ÇIKAR ÜLKENİN YARISINDAN ÇOĞUNUN EVİ YOK GEÇİNECEK DURUMU YOK. BİRİLERİ 16 MİLYON A ÇOK RAHAT ARABA ALIYOR. AVRUPA NİYE ZENGİN BU GİBİ MARKA KERİZLERİN SAYESİNDE. 24 32 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Slovakya’dan aracı al doğuş otoyu mahkemeye ver bence senin mahkemeye verilmen gerekiyor 33 4 Yanıtla
  • Ali :
    Seni iyi kaziklamislar. Iscinin emegi böyle cikar demekki bihaltlar karistirmissin 5 6 Yanıtla
  • İllegal kafa:
    dünyaca ünlü bir markanın ayıplı malı nasıl sattığına kimse takılmıyorda kendi beyinlerindeki salak yorumları yapıyorlar 9 0 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Sen git 16 milyona araba al, kusurlu çıksın. Çöldeki bahtsız bedevi misali ?? 4 0 Yanıtla
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