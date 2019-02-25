16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu NNYÜ'DE Yapıldı

NNYÜ'nün ev sahipliğinde Uluslararası düzeyde düzenlenen, 16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu açılış törenine NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Rektör Prof. Dr. Kerim Güney, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, Rektör Prof. Dr. Kerim Güney ve Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar açılış töreninde birer konuşma yaptı. Özhamurkar, konuşmasında Üniversiteye yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Rektör Güney'de Üniversite hakkında konuk akademisyenleri bilgilendirdi ve Üniversitelerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Dekan Prof. Dr. Ali Kaya ise KAYFOR16 hakkında bilgiler verdi.

16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu'nda Tarihsel Süreçte Kamu Yönetimi Eğitimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Kurumsal Yapı Müfredat ve Eğitim Kalitesi, Üst düzey Kamu Yönetici Yetiştirme, Yerel Yönetimlerde Personel Eğitimi ve Kentleşme ve Çevre Sorunları, Ülke Karşılaştırmaları, Kurumsal Yaklaşımlar gibi konular 25 ayrı oturumda 149 adet bildiri ile tartışıldı. Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde görevli, kamu yönetimi alanında uzman çok sayıda akademisyeni buluşturan ve iki gün süren 16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu İİBF Konferans Salonundaki değerlendirme oturumu ile sona erdi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Eyüp İspir'in yaptığı oturumda konuşan İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, Forumun çok etkin geçtiğini ve özgün bildirilerle "Kamu Yönetimi ve Eğitimi" konusunun ciddi biçimde değerlendirildiğini söyledi. Dekan Prof. Dr. Ali Kaya, Foruma katılan akademisyenlere destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

16. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumuna katılan akademisyenler Kayseri'nin tarihi ve turistik yerlerini de görme fırsatı buldu. Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen sosyal etkinliklere de katılan konuklar Kayseri'den memnun ayrıldı.