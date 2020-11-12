Chicago'dan Ceyda Miss Model seçildi - Son Dakika

Chicago'dan Ceyda Miss Model seçildi

12.11.2020 11:04
Chicago'dan Ceyda Miss Model seçildi, System.String[]

Miss & Mr Model Of Turkey 2020 yarışmasının finali önceki akşam İstanbul Klein'de yapıldı.

Miss & Mr Model Of Turkey 2020 yarışmasının finali önceki akşam İstanbul Klein'de yapıldı.

Rönasans Ajans Akif Örük tarafından düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından başvuran 1400 aday arasından seçilerek finalde yarışmaya hak kazanan 14 erkek ve 14 bayan model, kral ve kraliçe olmak için ter döktü.

Sunuculuğunu Yunus Günce ve Ece Begüm Yücetan'ın yaptığı yarışmada jüri koltuğunda ise Simge Tertemiz, Zeynep Mansur, Dr.Farzan Malakzadeh, Miss&Mr Model 2019 birincileri Çağla Pekmezci ve Ali Öner oturdu.

Pandemi kuralları çerçevesinde seyircisiz olarak düzenlenen yarışmada İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle de konser ve dans gösterileri yapılmadı.

Yarışmanın finalinde birinciliği 2004 ABD Chicago doğumlu 1,83 boyundaki Ceyda Toyran kazanırken, erkeklerde de 1,92 boyundaki Bursalı Mümin Karaçil Mr Model seçildi. Yarışmada ikinciliği kızlarda Kardelen Güdücü erkeklerde Furkan Kilci kazanırken, üçüncülüğü de kızlarda Ceren Gezer, erkeklerde ise Musa Çakmak kazandı.

Chicago'dan Ceyda Miss Model seçildi
Chicago'dan Ceyda Miss Model seçildi

İstanbul, Türkiye, Chicago, Turkey, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Chicago'dan Ceyda Miss Model seçildi - Son Dakika Magazin


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