16 yaşındaki genç sabah yanlış kişiyi, akşam da hedeflediği adamı vurdu - Son Dakika
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16 yaşındaki genç sabah yanlış kişiyi, akşam da hedeflediği adamı vurdu

21.12.2022 18:07

16 yaşındaki genç sabah yanlış kişiyi, akşam da hedeflediği adamı vurdu Samsun'da sabah silahla yanlış kişiyi vuran 16 yaşındaki çocuk, akşam da hedeflediği kişiyi vurarak ağır yaraladı.

16 yaşındaki genç sabah yanlış kişiyi, akşam da hedeflediği adamı vurdu

SAMSUN - Samsun'da sabah silahla yanlış kişiyi vuran 16 yaşındaki çocuk, akşam da hedeflediği kişiyi vurarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki S.A. adlı çocuk, Savaş H.'ye silahlı saldırı düzenlemek için evinin önüne giderek beklemeye başladı. S.A., apartmandan çıkan inşaatlarda sıva ustası olarak çalışan Ali Y.'ye Savaş H. zannederek tabancayla saldırı düzenledi. Olayda Ali Y. yaralanırken, saldırgan ise yerdeki boşkovanları alarak olay yerinden kaçtı. Bacağından vurulan Ali Y. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kimseyle bir sıkıntısının olmadığını söyleyen Ali Y., "Evden çıkıp işe gidecektim. 16-17 yaşlarında tanımadığım bir çocuk silahla ateş etti. Kimseyle bir sıkıntım yok. Beni birine benzetmiş olabilir" dedi.

Ali Y.'nin silahlı saldırıda yaralandığını internetteki haberlerden okuyup yanlış kişiyi vurduğunu öğrenin saldırgan S.A., aynı günün akşamı aynı apartmanın önüne gidip bu kez de hedefindeki Savaş H.'ye tabancayla ateş açarak boynundan ve bacağından ağır yaralayıp kaçtı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Savaş H. ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olaydan sonra kayıplara karışan silahlı saldırgan S.A. adlı çocuk, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Samsun, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki genç sabah yanlış kişiyi, akşam da hedeflediği adamı vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 yaşındaki genç sabah yanlış kişiyi, akşam da hedeflediği adamı vurdu - Son Dakika
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