16 Yaşındaki Genç Av Tüfeğiyle vuruldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde Erkan Karadeniz'e (16) bir kişi av tüfeğiyle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Karadeniz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, zanlının Y.K. (16) olduğunu belirledi.

Y.K. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Karadeniz'in cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Özgürler Camisi'ne götürüldü.

Cezaevinde olan Baba Gökhan Karadeniz, jandarma eşliğinde cenazeye getirildi. Baba ile aile yakınları, taziyeleri kabul etti.

Karadeniz'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş ve AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Nusret Mandacı da katıldı.