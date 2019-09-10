Son Dakika Haberleri: 1600 rakımlı yaylada elma hasadı başladı
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1600 rakımlı yaylada elma hasadı başladı

13 dakika önce

Gaziantep 'in İslahiye ilçesi'ne bağlı Huzurlu Yaylası'nda elma hasadı başladı.

1600 rakımlı yaylada elma hasadı başladı, System.String[]

Gaziantep 'in İslahiye ilçesi'ne bağlı Huzurlu Yaylası'nda elma hasadı başladı.


İslahiye'nin 1600 rakımlı Huzurlu yaylasında 650 dekarda olmak üzere ilçe genelinde bin 105 dekarda elma hasadı başladı. İlçe genelinde hasada başlayan ve yüksek rekolte bekleyen bekleyen üretici, 1,5 liradan pazar bulmaktan zorlanıyor.


Huzurlu yaylasında 19 yıldır elma yetiştiriciliği yapan Servet Günay, "Bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylamızda 3 ile 4 bin arasında elma ağacımız var. Güzel ve kaliteli elmalarımızı kilosu 1,5 liraya alıcı bulamıyoruz. Yolumuz yapılmadı, elektrik yok bu yüzden kimse gelmiyor. Elma ağaçlarımızı kurt basmaması için bir ilaç atarız, başka da hiç bir ilaç kullanmayız. Bu nedenle tamamen doğal ve lezzetli elma hasadımız oluyor" diye konuştu.


İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse yaptığı açıklamada ilçe genelinde ve Huzurlu yaylasında yaklaşık bin 105 dekar alanda 'Golden rainders, granny smith' cinsi elmalar yetiştirildiğini belirterek, yaklaşık 2 bin 210 ton rekolte beklendiğini kaydetti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
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