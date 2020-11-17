17 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

00:15 Geniş Aile Komşu Kızı

02:15 Gelinim Mutfakta

02:50 Drone Savaşları

04:15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

04:30 5N 1K

05:15 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Geniş Aile Komşu Kızı

20:00 Hekimoğlu

22:15 Çok Güzel Hareketler 2