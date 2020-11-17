Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hekimoğlu
00:15 Geniş Aile Komşu Kızı
02:15 Gelinim Mutfakta
02:50 Drone Savaşları
04:15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
04:30 5N 1K
05:15 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Geniş Aile Komşu Kızı
20:00 Hekimoğlu
22:15 Çok Güzel Hareketler 2
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika