Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
01:15 Stadyum
02:00 Aktüel Futbol
03:25 Taktik Analiz
04:30 Bayern Münih - Hertha Berlin
05:30 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
06:10 İngiltere Premier Lig Goller
06:20 Spor Kitaplığı
06:25 Efsanelerin İzinde
06:30 Takvim Yaprakları
06:35 Uefa Uluslar Ligi Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:20 Uefa Uluslar Ligi Özetler
12:35 Türkiye - Rusya
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Taktik Analiz
21:00 Futbol Aklı
23:05 Avrupa'dan Futbol
23:05 Aktüel Futbol
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika