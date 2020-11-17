17 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi

9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis

Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu