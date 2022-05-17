17 Mayıs günü altın 930 liradan satılıyor - Son Dakika

Çaya gelen zammı da fırsat bildiler! Market görevlisi reyonları böyle boşalttı

DEVA'dan sonra bir parti daha seçime kendi adıyla giriyor! Hem de Cumhur İttifakı'ndan

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 912,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 2 artışla 930 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.527 lira, Cumhuriyet altını da 6.230 liradan satılıyor. Dün, son 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 1.787,1 doları test etmesinin ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 1.824 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 0,1 artışla 1.826,6 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM