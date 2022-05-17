17 Mayıs günü altın 930 liradan satılıyor - Son Dakika
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17 Mayıs günü altın 930 liradan satılıyor

17.05.2022 11:11

Güne yükselişe başlayan altın şu saatlerde 930 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.527 lira, cumhuriyet altını da 6.230 liradan alıcı buluyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 912,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 2 artışla 930 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.527 lira, Cumhuriyet altını da 6.230 liradan satılıyor. Dün, son 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 1.787,1 doları test etmesinin ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 1.824 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 0,1 artışla 1.826,6 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren gelişmelerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, jeopolitik risklerin etkisi ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin esnetileceği beklentisi ile emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi. Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını dile getirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
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Kaynak: AA

Son Dakika Finans 17 Mayıs günü altın 930 liradan satılıyor - Son Dakika


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