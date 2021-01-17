17 Ocak 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Alev Alev

00:15 Arıza

02:45 Arıza

03:00 Çukur

05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

06:00 Arıza

10:00 Pazar Sürprizi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ramo

14:00 Alev Alev

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

20:00 Arıza