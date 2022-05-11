17 yaşındaki liseli kızdan, teyze kızına dava: Cinsel istismara uğradım - Son Dakika
Üye Girişi

17 yaşındaki liseli kızdan, teyze kızına dava: Cinsel istismara uğradım

11.05.2022 18:48

Erzurum'da yaşanan olayda liseli kız öğrenci 17 yaşındaki D.V., rehberlik öğretmenine 4 ve 11 yaşları arasında teyze kızı tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen A.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. A.B. hakkında 'zincirleme suretiyle 12 yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.

Olay, 2021 yılının aralık ayında lise öğrencisi D.V.'nin sohbet ettiği rehberlik öğretmenine küçükken yaşadıklarını anlatması ile ortaya çıktı. Öğrencinin anlatımına göre, annesinin teyzesinin kızı olan A.B. (28) kendisini 4 yaşından 11 yaşına kadar istismar etti. Rehberlik servisindeki görüşmede ortaya çıkan olay sonrası soruşturma başlatıldı.

"11 YAŞINA KADAR CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIM"

D.V., çocuk izleme merkezinde verdiği ifadede, 4-5 yaşındayken A.B.'nin evine gittiğini, 11 yaşına kadar her gittiğinde cinsel istismara uğradığını söyledi. Akrabası kadının kendisine yaptıklarını yaşı ilerleyince anladığını söyleyen D.V., bu olayın psikolojisini bozduğunu ve hala kendisini toparlayamadığını anlattı.

"ABLA KARDEŞ İLİŞKİMİZ VARDI"

A.B. hakkında 'zincirleme suretiyle 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Soruşturma kapsamında tanıkların ifadesi de alındı. A.B., şikayetçi olan D.V. ile abla kardeş ilişkisi olduğunu, kendisiyle evde birçok kez vakit geçirdiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

Liseli kızdan, teyze kızına dava: Evine her gittiğimizde cinsel istismara uğradım
Av. Ayşegül Aydoğan

"BU DAVA ANNE BABALARA EMSAL NİTELİĞİNDE OLMALI"

Erzurum Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmayı takip edeceklerini belirten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkan Danışmasını Av. Ayşegül Aydoğan şunları söyledi: "UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olarak aralık ayında ailenin bize ihbarda bulunması üzerine, söz konusu istismar vakasını öğrendik. Gönüllü avukatlarımızla birlikte ailenin yapmış olduğu hukuki başvuruları, çocuğumuzun çocuk izlem merkezinde vermiş olduğu ifadeleri, ailenin ve sanığın ifadelerini inceledikten sonra davada yer almaya karar verdik. Çocuğumuz kahraman bir şekilde başına gelen olayı anlatmıştır. 11 yaşına dek mütemadiyen istismara uğradığını korkmadan anlatan çocuğumuz da, olayı ortaya çıkaran rehber öğretmenimiz de, çocuğumuzun arkasında duran ailesi de her biri birer kahramandır. Bu dava anne babalara emsal niteliğinde olmalı. Çünkü çocuklarımızı tamamen iyi niyetle dahi komşumuza, akrabamıza bırakmamamız gerektiğini gözler önüne sermekte. Çocukları korumak hepimizin görevi, sonuna dek çocuğumuzun ve ailesini yanında olacağız."

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Bulanık'ta kaybolan 8 yaşındaki çocuğu jandarma buldu Son dakika 3. sayfa: Bulanık'ta kaybolan 8 yaşındaki çocuğu jandarma buldu Ataması Yapılmayan Öğretmen Tekdemir: 'Öğretmenler Okul Dışında Her Yerde. Marketlerde, Pazarlarda ve İnşaatlarda…' Ataması Yapılmayan Öğretmen Tekdemir: 'Öğretmenler Okul Dışında Her Yerde. Marketlerde, Pazarlarda ve İnşaatlarda…'

Münir Karaloğlu, Öğretmen, Aydoğan, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki liseli kızdan, teyze kızına dava: Cinsel istismara uğradım - Son Dakika


Son Dakika
18:48 17 yaşındaki liseli kızdan, teyze kızına dava: Cinsel istismara uğradım
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
18:15 Terra Luna dibi gördü, yatırımcıları mağdur!
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 19:06:45. #1.12#
SON DAKİKA: 17 yaşındaki liseli kızdan, teyze kızına dava: Cinsel istismara uğradım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement