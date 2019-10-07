Son Dakika Haberleri: 17 yılda köprü ücretleri yüzde 1446, otoban yüzde 648 arttı
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17 yılda köprü ücretleri yüzde 1446, otoban yüzde 648 arttı

48 dakika önce

7 Ekim'den geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre son zamla birlikte son 17 senede köprü geçiş ücretleri yüzde 1446 artarken otoban geçiş ücretleri de yüzde 648 yükseldi.

17 yılda köprü ücretleri yüzde 1446, otoban yüzde 648 arttı, System.String[]

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 7 Ekim'den geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre son zamla birlikte son 17 senede köprü geçiş ücretleri yüzde 1446 artarken otoban geçiş ücretleri de yüzde 648 yükseldi. Enflasyon ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 425 artış gösterdi.


Eylül ayında köprü geçiş ücreti son 1 yılda en çok zamlanan ikinci hizmet idi. Ekim ayı itibariyle köprü ücretinin son bir yılda en çok zamlanan hizmet olması güçlü bir ihtimal.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, TEM Otoyolu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:01 
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