17 yılda köprü ücretleri yüzde 1446, otoban yüzde 648 arttı
48 dakika önce
7 Ekim'den geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre son zamla birlikte son 17 senede köprü geçiş ücretleri yüzde 1446 artarken otoban geçiş ücretleri de yüzde 648 yükseldi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 7 Ekim'den geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre son zamla birlikte son 17 senede köprü geçiş ücretleri yüzde 1446 artarken otoban geçiş ücretleri de yüzde 648 yükseldi. Enflasyon ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 425 artış gösterdi.
Eylül ayında köprü geçiş ücreti son 1 yılda en çok zamlanan ikinci hizmet idi. Ekim ayı itibariyle köprü ücretinin son bir yılda en çok zamlanan hizmet olması güçlü bir ihtimal.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:01
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