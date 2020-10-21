17 yıllık künefe ustası Babalar "Dondurulmuş künefeden uzak durun" - Son Dakika

17 yıllık künefe ustası Babalar "Dondurulmuş künefeden uzak durun"

21.10.2020 11:54
17 yıllık künefe ustası Babalar

DÜZCE (İHA) – 17 yıldır künefe ustalığı yapan Cemil Babalar, Künefe'nin ana vatanının Hatay olduğunu belirterek, vatandaşların donmuş market künefeleri tüketmemesi gerektiğini belirtti.

DÜZCE (İHA) – 17 yıldır künefe ustalığı yapan Cemil Babalar, Künefe'nin ana vatanının Hatay olduğunu belirterek, vatandaşların donmuş market künefeleri tüketmemesi gerektiğini belirtti.

Düzce'de Osmanlı Yöresel Ürünler Fuarı açıldı. Açılan fuara Hatay'dan gelerek künefenin tadını Düzcelilere ulaştırmaya çalışan Cemil Babalar, yıllardır bir çok şehir tarafından 'bizim' diyerek yapılan açıklamalara son noktayı koydu. Babalar, Künefe'nin ana vatanının Hatay olduğunu belirterek, "Lezzetini katlandıran Hatay olmuştur" dedi.

Künefenin nasıl yapıldığını da anlatan Babalar "Tepsimiz ilk olarak güzel bir şekilde yağlanır. Daha sonra tepsiye tereyağı sürülür. Daha sonra 1 kat kadayıf, üzerine peynir ve son kat olarak bir kadayıf daha koyulur ve künefe ateşe verilir. Pişirdikten sonra tereyağı kenarlarına koyarız. Son olarak ise şerbetini döker künefeyi afiyetle servise hazırlarız. Özellikle bunu yaparken dışarıdan mal almamaya çalışırız. Kendi kadayıfımızı kendi peynirimizi kullanırız. Hatay'da kendi ürettiğimiz ürünlerimizi kullanırız. Sadece dışarıdan Urfa yağı kullanıyoruz. Marketlerde satılan dondurulmuş künefeleri tavsiye etmiyoruz. İçerisinde ki peynir farklı, yağı farklı kadayıfı farklı oluyor. 5 liralık kadayıf kullanılıyor. Biz 12-13 liralık kadayıflar kullanıyoruz. Onlar 3-4 liraya mal olan ürünler. Bizimkinin en düşük porsiyonu 10 liraya denk geliyor. Künefenin ana vatanı Hatay Anktakya'dır. Hatay bunu geliştirdi. Asıl bu künefenin doğuşu Filistin. Filistin'den sonra Suriye'ye gelmiş. Suriye'den sonra Hatay'a gelmiş ve Hatay bunu tam geliştiren şehirlerden olmuş. Kısacası Künefe'nin ana vatanı Hatay'dır" diye konuştu.

Künefe içerisine kullanılan peynirlerin de özel bir peynir olması gerektiğini belirten Babalar, "Her peynir kullanılmaz. Künefe içerisine kullanılan peynir inek sütünden mayası farklı yapımı farklı olan bir kestane peyniridir. Antakya'ya özgü tuzsuz bir peynirdir. Elimizde ürün fazla olduğu zaman kimseyi kırmamak adına gittiğimiz şehirlerde satışını gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında bu peyniri Hatay'dan almaları lazım. Kargo ile alabiliyorlar yada o şehirde tanıdıkları varsa otobüs yolculuğu ile alabilirler. İyi bir künefenin anlaşılması ise Künefe'ye vatandaşlar baktığı zaman kıtır olması gerekir. Künefe porsiyonunu ayıkladığın zaman peynirin sünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

17 Yıldır Hatay'da Künefe ustalığı yapan Cemil Babalar, fuarlara giderek Hatay'ın meşhur künefesinin lezzetini gittiği şehirlerde ki vatandaşlara anlatmaya çalışıyor. - DÜZCE

17 yıllık künefe ustası Babalar Dondurulmuş künefeden uzak durun
17 yıllık künefe ustası Babalar Dondurulmuş künefeden uzak durun
17 yıllık künefe ustası Babalar Dondurulmuş künefeden uzak durun
17 yıllık künefe ustası Babalar Dondurulmuş künefeden uzak durun
17 yıllık künefe ustası Babalar Dondurulmuş künefeden uzak durun
17 yıllık künefe ustası Babalar Dondurulmuş künefeden uzak durun
17 yıllık künefe ustası Babalar Dondurulmuş künefeden uzak durun

Osmanlı, Künefe, Düzce, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 17 yıllık künefe ustası Babalar 'Dondurulmuş künefeden uzak durun' - Son Dakika

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