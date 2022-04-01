18. Akbank Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

18. Akbank Kısa Film Festivali yarışma sonuçları Akbank Sanat Youtube kanalında açıklandı.

Akbank Sanattan yapılan açıklamaya göre, festivale, 68 ülkeden, 2 bin 81 kısa film ile başvuru yapıldı.

Ön jürinin seçtiği filmler, Ulusal Yarışma Kategorisi, Uluslararası Yarışma Kategorisi, Genç Bakışlar Yarışma Kategorisi ve Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışma Bölümü'nde ödül için yarıştı.

Bu sene ilk kez, 20 yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerini festival bünyesinde toplamaya ve bu alandaki üretimleri teşvik etmeye yönelik başlatılan Genç Bakışlar Yarışmasında ise 20 yaş altı, 13 yönetmenin kısa filmleri yarıştı.

"En İyi Kısa Film ödülünü "Kıyamette İyi Görünmeliyim" filmi aldı

Oyuncu Özge Gürel, yönetmen Ahu Öztürk ve yayıncı Dündar Hızal'dan oluşan Genç Bakışlar jürisinin değerlendirmesi sonucu Baturay Tunçat'ın "Gün Işığı" filmi "En İyi Kısa Film" ödülünün sahibi oldu. Yunus Emre Akkuş'un "Sessizlik" filmi ve İlayda İşeri'nin "Çeşme" isimli belgeseli ise mansiyona layık bulundu.

Ulusal Yarışma Festival Kısaları bölümünün jürisinde, oyuncu Büşra Develi, yönetmen Nisan Dağ, oyuncu Okan Bayülgen, görüntü yönetmeni Cevahir Şahin ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer aldı. Ayçe Kartal'ın yönettiği "Kıyamette İyi Görünmeliyim" filmi "En İyi Kısa Film" ödülünü alırken, Can Merdan Doğan'ın "Stiletto" filmi ve Merve Bozcu'nun "Plastik Rüya" filmleri mansiyon aldı.

Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar jürisinde, yönetmen Jacqueline Lentzou, yapımcı Nicolas Celis, yönetmen Matjaz Ivanisin, yapımcı Anna Maria Aslanoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı görev yaptı. Adrian Moyse Dullin, "The Right Words" adlı filmiyle "En İyi Kısa Film" ödülünün sahibi oldu. Olha Zhurba'nın "Dad's Sneakers" ve Hugo Covarrubias'nin "Bestia" filmleri de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 692 senaryonun başvurduğu Akbank Kısa Film Forum bölümünde finale kalan 8 senaryo arasından en iyi senaryo, jüri üyeleri yazar, senarist Ayfer Tunç, yönetmen Selman Nacar ve yapımcı Bulut Reyhanoğlu tarafından değerlendirildi. İlayda İşeri'nin "Oyunbozan" projesi "En İyi Senaryo" ödülünü, Miray Palaz'ın "Nizam" senaryosu da mansiyon ödülünü aldı.