Son Dakika Haberleri: 18 Ayrı Suçtan Aranan Cezaevi Firarisi Yakalandı (2) - Yeniden

18 Ayrı Suçtan Aranan Cezaevi Firarisi Yakalandı (2) - Yeniden

5 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kasten öldürme ve dolandırıcılıktan suç kaydı olan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Tahir Eren (60), polisin operasyonuyla yakalandı.

18 Ayrı Suçtan Aranan Cezaevi Firarisi Yakalandı (2) - Yeniden, System.String[]
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kasten öldürme ve dolandırıcılıktan suç kaydı olan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Tahir Eren (60), polisin operasyonuyla yakalandı. Tahir Eren'in üzerinde yapılan ilk aramada, sahte kimlik ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir kasten öldürme ve dolandırıcılık suçundan aranan Tahir Eren'in İzmir'e geleceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tahir Eren'i kente girdiği andan itibaren teknik ve fiziki takibe aldı. Bir süre sonra operasyonu başlatan ekipler, Tahir Eren'i Karabağlar ilçesi Halide Edib Adıvar Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Tahir Eren'in üzerinde yapılan ilk aramada, Ramazan Temel adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. 18 ayrı suç kaydı olan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis kararı bulunan Tahir Eren, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir Eren, tutuklandı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:25 Kaynak: DHA

Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa
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