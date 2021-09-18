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18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş - Son Dakika

18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş

18.09.2021 08:21

Ankara'da geçtiğimiz yıl yaşanan olayda iddia edilene göre Müslüm Aktaş, henüz 18 günlük eşi Sevginur Aktaş'ı yatak odasına sürükleyip tecavüz ettikten sonra başına silah kabzasıyla vurarak yaraladı. Olayın ardından ağır yaralanan kadın, günlerce hastanede tedavi oldu. Sevginur Aktaş'ın kız kardeşi ise eski eniştesinin ablasına yönelik, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" ifadelerini kullandığını söyledi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen feci olayda, iddialara göre Sevginur Aktaş isimli genç kadın 18 günlük eşinin tecavüzüne uğradıktan sonra başına aldığı darbeyle yaralandı. İddiaların odağındaki koca Müslüm Aktaş'ın (27) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Sevginur'un kız kardeşi, E.A. "Nişanlılık döneminde beraber dışarı çıktığımızda, Müslüm 'sen evli bir kadınsın dışarı çıkamazsın' dedi. Ablam kıskançlığından bunalıp 'senden ayrılacağım' dediğinde ise 'ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar' demişti" diye konuştu.

İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, geçen yıl 13 Eylül'de evinde silahla başından vurularak yaralanmış bulundu. Ağır yaralı Sevginur Aktaş, hastaneye kaldırıldı. Eşinin intihar ettiğini öne süren polis memuru Müslüm Aktaş ise tutuklandı. Sevginur Aktaş, yoğun bakımdan çıktıktan sonra polise verdiği ifadesinde intihar etmediğini, eşinin kendisini vurduğunu söyledi. Beyninin hasar görmesi nedeniyle yürüyemeyen, görme sorunu yaşayan Sevginur Aktaş, tedavisi tamamlandıktan sonra tekerlekli sandalye ile taburcu oldu. Müslüm Aktaş'ın 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı', 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına devam edildi. Aktaş, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, 'Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar' demiş

SKANDAL İFADELER: AYRILIRSAN 2,5 LİRALIK KURŞUNA BAKAR

Tanık olarak dinlenen Sevginur Aktaş'ın kız kardeşi E.A., sanık Müslüm Aktaş'ın sürekli ablasını kıskandığı için kavga ettiklerini söyleyerek, "Nişanlılık döneminde ben ablamın yanında kalıyordum. Sanık ablamı sürekli arayarak kontrol etmeye çalışıyordu. Ablam bunalıp telefonu kapatınca beni arayıp, ablamı soruyordu. 'Uyuyor' deyince inanmıyor, ablamın fotoğrafını çekip atmamı istiyordu. Tartışmaların sebebi sürekli ablamı kıskanmasıydı. Nişanlılık döneminde dini nikahı ve resmi nikahlı olarak evliydiler. Nişanlılık döneminde beraber kaldığımız bir gün, şarj aleti almak için dışarı çıktığımızda, Müslüm 'sen evli bir kadınsın dışarı çıkamazsın' dedi. Ablam kıskançlığından bunalıp 'senden ayrılacağım' dediğinde ise 'ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar' demişti. Sürekli ablamın sosyal medya hesaplarını kontrol ederek kıskançlık yapardı" diye konuştu.

TRAFİK POLİSİ OLAY GECESİNİ ANLATTI

Sevginur ve Müslüm Aktaş'ın beraber yaşadığı binadaki komşuları trafik polisi E.A. ise olay gecesini anlattı. E.A, evde televizyon izlerken tartışma sesleri duyduğunu sonra komşusuyla birlikte Müslüm Aktaş'ın kapısını çaldıklarını anlatarak "Kapıyı Müslüm açtı, 'ne oldu devrem ben de polisim' dedim. 'Karım intihar etti' dedi. Ben 'nerede' diye sorunca 'yatak odasında' dedi. İçeri girince Sevginur hırıltılı şekilde nefes almaya çalışıyordu. Kurşunun Sevginur'un sağ yanak altından girip sol şakağından çıktığını gördüm. Hemen 'ağzındaki kanı boşaltın' dedim ve 112'yi aramaya çalıştım. Ulaşamayınca kendi bölge trafik ekibime haber verdim. Trafik polisi olduğum için adli olaylarla karşılaştım. Sevginur'un, yatakta yatış pozisyonuna göre silahı sol eliyle karın boşluğu arasına sıkıştırıldığını gördüm. Benim bildiğim intihar vakalarında ölenin silahı elinde olmaz yere düşmüş olması lazım. Bu durumdan dolayı şüphelendim" dedi. Tanıkların dinlenmesi ardından duruşma ertelendi.

18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, 'Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar' demiş
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar demiş

Araştırma Hastanesi, İntihar, Ankara, Müslüm, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 'Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar' demiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş - Son Dakika
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