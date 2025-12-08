18 İlde Forex Dolandırıcılığı: 84 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

18 İlde Forex Dolandırıcılığı: 84 Tutuklama

18 İlde Forex Dolandırıcılığı: 84 Tutuklama
08.12.2025 08:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara merkezli operasyonda 18 ilde yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 84 kişi tutuklandı.

ANKARA merkezli 18 ilde yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 84 kişi tutuklandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yıl boyu yürütülen 'Almanak Operasyonu' kapsamında, oluşturdukları uygulamalar üzerinden sözde 'Forex' hesapları açtırarak yüksek kazançlı yatırım vaat ettiği iddia edilen kişilerin, üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurdurduğu ve açılan her şirket başına haksız kazançtan pay verildiği tespit edildi. Şirketler adına açılan hesaplardaki paraların; farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto hesaplara ve coin hesaplara gönderildiği belirlendi. Bankalardan ve ATM'lerden para çekme görüntüleri dosyaya delil olarak girdi ve bu sayede hesapçılar da tespit edildi. İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu Ankara merkezli 18 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlarda, sözde 'Forex' hesapları açtırarak yasa dışı işlem yapan 174 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HESAPLARDA YAKLAŞIK 8 MİLYAR LİRALIK HAREKET

Şüphelenerek parasını geri isteyen mağdurlara 'vergi stopaj' adı altında parayı ödemeleri kaydıyla iade edebileceklerini söyleyen şüphelilerin, mağdurları tekrar dolandırdığı belirlendi. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen İl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro'nun çalışmasında; 40 müştekiyi yatırım vaadiyle dolandıran, şirket hesaplarına para gönderilmesini sağlayarak 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen sahte 'Forex' çetesine dinleme yapıldı. Cümleler ve reklam kampanyaları arasında; 'zirve üstüne zirve', 'size her gün 2 katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz', 'bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur', 'tek tıkla kazan hem de online' ve 'para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç' ifadeleri yer aldı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu alındı. Rapora göre, dolandırıcılık suçunda kullanıldığı anlaşılan 117 hesap tespit edildi. Hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hareket olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Güncel, Ankara, Forex, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 İlde Forex Dolandırıcılığı: 84 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü Doktorlar bile çare olamıyor 1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
Kim der 71 yaşında İşte Gülşen Bubikoğlu’nun son hali Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye’de genel seçimlere gideceğiz Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz
Batman’da Babasını Vuran Oğul Gözaltında Batman'da Babasını Vuran Oğul Gözaltında
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız

08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 08:57:17. #7.12#
SON DAKİKA: 18 İlde Forex Dolandırıcılığı: 84 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.