18'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Kapalı Gişe Başlangıç

MERSİN'de, bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali (MUMF), ünlü piyano sanatçıları Güher-Süher Pekinel kardeşlerin kapalı gişe konseri ile başladı.

MERSİN'de, bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali (MUMF), ünlü piyano sanatçıları Güher-Süher Pekinel kardeşlerin kapalı gişe konseri ile başladı.



Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konser öncesinde selamlama konuşması yapan MUMF Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı, "İnanın pek kolay bir iş değil bu tür festivalleri hazırlamak ama bu konuda ne kadar başarılı olursanız olun, sanatseverlerin değerli katkıları olmasa, salonları bu akşam olduğu gibi dolup taşırmasa hiçbir festival, bizimki de inanın başarılı olmaz, olamaz" dedi. Konuşmanın ardından, müzik otoriteleri tarafından dünyanın en iyi piyanist ikilisi olarak gösterilen Güher-Süher Pekinel kardeşler, alkışlar eşliğinde çıktıkları sahnede Mozart'ın iki piyano konçertosu ve aryalarını seslendirdi. Şef Rengim Gökmen'in yönettiği 2 bölümlük konsere, MUMF Oda Orkestrası da eşlik etti.



Biletleri günler öncesinden tükenen ve kapalı gişe olarak gerçekleştirilen konseri izleyenler, sanatçıların performansını ayakta alkışladı.



14 Nisan Pazar günü 'Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler' isimli konser ile sürecek olan festival, 2 Mayıs'ta Can Atilla's Masive feat Elif Gökalp konseri ile son bulacak. - Mersin

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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