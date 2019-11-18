18 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

EURO 2020 Elemeleri H Grubu son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 mağlup eden eden A Milli Takım yurda döndü.

Madalya avcısı tekvandocu

İşitme engelli tekvandocu Yusuf Şiyar Kıran: Hedefim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak

"Olimpiyat şampiyonu olmayı hayal ediyorum"

Oğlu için tatamide rakip tanımıyor

İşitme engelli karateci Gamze Keresteci: Oğlum için karateye yeniden başladım

"Milli takım sporcusuyum ve oğlumun eğitim masrafını karşılamak, ona iyi gelecek hazırlamak için çabalıyorum"

"Hedefim Dünya ve Olimpiyat şampiyonasında altın madalya kazanmak"

BEŞİKTAŞ

11: 30 Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

22.45 İrlanda Cum. - Danimarka

22.45 Cebelitarık - İsviçre

22.45 İsveç - Faroe Adaları

22.45 İspanya - Romanya

22.45 Malta - Norveç

22.45 Lihtenştayn - Bosna Hersek

22.45 İtalya - Ermenistan

22.45 Yunanistan - Finlandiya

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

20.00 Arel Üni. - İTÜ BB

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

19.00 Arhavi Voleybol - Arkas Spor