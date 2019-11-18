18 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
EURO 2020 Elemeleri H Grubu son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 mağlup eden eden A Milli Takım yurda döndü.Madalya avcısı tekvandocuİşitme engelli tekvandocu Yusuf Şiyar Kıran: Hedefim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak"Olimpiyat şampiyonu olmayı hayal ediyorum" Oğlu için tatamide rakip tanımıyorİşitme engelli karateci Gamze Keresteci: Oğlum için karateye yeniden başladım"Milli takım sporcusuyum ve oğlumun eğitim masrafını karşılamak, ona iyi gelecek hazırlamak için çabalıyorum""Hedefim Dünya ve Olimpiyat şampiyonasında altın madalya kazanmak"BEŞİKTAŞ11: 30 Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.2020 UEFA AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ22.45 İrlanda Cum. - Danimarka22.45 Cebelitarık - İsviçre22.45 İsveç - Faroe Adaları22.45 İspanya - Romanya22.45 Malta - Norveç22.45 Lihtenştayn - Bosna Hersek22.45 İtalya - Ermenistan22.45 Yunanistan - Finlandiya
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi20.00 Arel Üni. - İTÜ BBVOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi
19.00 Arhavi Voleybol - Arkas Spor