18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
1 saat önce
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Çorlu'da tören düzenlendi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Çorlu
'da tören düzenlendi.
Çorlu Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı
, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt
şehitlik anıtına çelenk sundu.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi
ve Şehitleri Anma Günü mesajı okundu.
5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı
personeli tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören, Kaymakam Sarılı'nın şehitlik defterini imzalaması ve mesajı okuması ile son buldu.
Törenin ardından katılımcılar şehitliği ziyaret ettiler. Şehitler için dua okunmasının ardından mezarlara kırmızı karanfiller bırakıldı. Şehit ailelerinin de bulunduğu ziyarette duygusal anlar yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:46 Kaynak: AA
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