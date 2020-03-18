18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
6 saat önce
Bingöl'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bingöl'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bingöl'deki törende Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Vekili Piyade Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan ile bazı kurum müdürleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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