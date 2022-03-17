18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçer, mesajında, kahraman ecdadın Çanakkale'de şanlı bir destan yazdığını belirtti.

Şanlı Türk tarihinin nice ibretlik derslerle dolu olduğunu vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşı, dünyanın en büyük ordularının kara, hava, deniz ve denizaltı unsurları saldırıları karşısında büyük direnişi simgeler. Tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen bu milletin vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. Milletimizin yokluklar ve imkansızlıklar içinde sarsılmaz inancı ve mücadelesi karşısında zaferle sonuçlanan savaş, milletimizin tarihini yeniden tayin etmiştir. Çanakkale'de millet olarak; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlıyla İstiklal Mücadelesi ortaya koydu. Bu millet, tarihin her zamanında vatan toprağına sahip çıkmış. Vatanı, hürriyet ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak tarih boyunca gurur kaynağımız olan büyük zaferlere imza atmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve istiklali uğruna fedakarca mücadele veren aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."