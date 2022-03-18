18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

18.03.2022 15:33
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Bilecik'in Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bilecik'in Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Söğüt'te Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkan Vekili Rıza Alan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlik ziyaret edilerek, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

700. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı sinevizyon, oratoryo ve tiyatro gösterileri sahnelendi.

Yenipazar

Yenipazar'da kaymakamlık önünde düzenlenen tören, Kaymakam Abdullah Emre Özefe ve Belediye Başkanı İlhan Özden'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe şehitliği ziyaretinde, İlçe Müftüsü İrfan Ayık tarafından dua edildi ve anıtlara karanfil bırakıldı.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda öğrencilerin gösterilerinin ardından 18 Mart temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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Çanakkale, Hisarcık, 18 mart, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika


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