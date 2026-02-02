18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı - Son Dakika
18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı

18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı
02.02.2026 11:14
Milli Eğitim Bakanı, öğrencilerle bayrağa yönelik etkinliklerde milli birlik vurgusu yaptı.

OKUL öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin ardından bugün dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen, bugün dersbaşı yaptı. İlk ders, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda; bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları ile başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Çankaya Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğrenciler, Bakan Tekin ve Vali Şahin'i bahçede karşılayıp bayrak hediye etti. Öğrencilerle sohbet edip bayrak töreninde yer alan Bakan Tekin, ardından da 8-E sınıfının dersine katıldı. Tekin, öğrencilere bayrağın kendileri için ne ifade ettiğini sorup onlarla sohbet etti. Ardından öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte bayrak temalı etkinlikler yaptı ve 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Bakan Tekin, dersten sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle sohbet etti.

'ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLUNMALI'

Bakan Tekin, okul ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak ülkemizde milli birliğin, beraberliğin, hukuk devletinin, anayasal düzenin, insan haklarının ve hepsinden de öte bağımsızlığımızın asıl savunucusu bireyleri yetiştirmek bizim işimiz. Bakanlık olarak bizim ana görevimiz. Biz de bu realiteden hareketle bu eğitim öğretim yılının başında çocuklarımızın okullarda milli birliğimizin, beraberliğimizin en önemli sembollerinden birisi olan bayrağımızı, bayrağımızla ilgili farkındalık şuurunu artıracak etkinlikler yapalım istedik. Şu an Türkiye'nin tamamında okullarımızda, altında yaşamaktan, gölgelendiği yerde bulunmaktan gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz ay yıldızlı bayrağımızla ilgili farkındalıklar yapılıyor. Tüm Türk halkından, bütün milletimizden, çocuklarımıza bu türden farkındalık etkinliklerinde destek olmalarını temenni ediyorum. Bu şekilde milli birliğimizin güçlenmesi adına hep beraber güzel şeyler yapmış oluruz" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: 18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı - Son Dakika
