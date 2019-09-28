1877 alemdağspor: 1-0

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Mert Türk (xx), Mikail Can (xx)
KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) – Mustafa Değirmenci (xxx), Cenk (xxx), Metin (xx), Anıl (xx), Arif (xxx) (Dk. 89 Cihan), Fatih (xx), Doğukan (xxxx) (Dk. 80 Harun x), Mustafa Aşan (xxx), Özgür (x) (Dk. 62 Görkem xx), Hakan Kuş (xx)
1877 ALEMDAĞSPOR: Enes Ünal (x) – Cenkay (xx), Gür Ege (x), Enes Çavuş (x) (Dk. 56 Zekeriya xx), Ahmet (x) (Dk. 70 Hüseyin x), Çağlar (x), Alp (xx), Yusuf Demir (x) (Dk. 78 Muhammet Yusuf x), Mert (x), Erhan (xx), Oğuzhan Çimen (x)
GOL: Dk. 63 Doğukan (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Erhan, Gür Ege, Mert, Cenkay (Alemdağspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 maçta hanesine yalnız 1 puan yazdırınca düşme hattına gerileyen Karşıyaka, yeni teknik patronu Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı ilk sınavda 1877 Alemdağspor'u tek golle yenmeyi başardı: 1-0.
Bu sezon ilk galibiyetini İzmir Atatürk Stadı'nda taraftarı önünde alan yeşil-kırmızılıların golünü 63'üncü dakikada Doğukan attı. Karşıyakalı futbolcular, 90 dakika bitiminde sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.
15'inci dakikada Karşıyakalı Doğukan'ın ceza sahasına girmeden sert şutunda kaleci Enes Ünal gole engel oldu.
43'üncü dakikada ev sahibinden Doğukan'ın ceza yayının sol çaprazından kullandığı serbest vuruş barajda kaldı.
İlk yarı golsüz bitti.
46'ncı dakikada Mustafa Değirmenci sağ kanattan sürüklediği topu ceza sahasına çıkardı, Hakan Kuş'un röveşata denemesini defansta Oğuzhan Çimen uzaklaştırdı.
63'üncü dakikada Karşıyaka öne geçti. Mustafa Değirmenci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu arka direkte Cenk kale önüne çevirdi, Doğukan kafayla ağları havalandırdı: 1-0.
79'uncu dakikada Hakan Kuş'un şutu üst ağlarda kaldı.
Karşılaşmayı Karşıyaka 1-0 kazandı.- İzmir