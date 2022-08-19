19 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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19 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

19.08.2022 06:42
19 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

19 Ağustos 2022 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Kaleci ve Golcü

01:00 Muhabir Masası

02:30 Gamer

03:30 Süper Lig Haftası

04:00 A. Konyaspor - M. Başakşehir

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 A. Demirspor - Dg Sivasspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Trabzonspor - Samsunspor

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Y. Yozgatspor - Fenerbahçe

14:00 M. Başakşehir - Y. Kayserispor

14:30 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor

15:00 Fta Antalyaspor - Trabzonspor

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 C. Alanyaspor - Beşiktaş

18:00 İstatistik Bankası

18:30 Süper Lig Haftası

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

20:00 Süper Hikayem

21:00 Santra

22:30 İstatistik Bankası

23:00 Süper Lig Haftası

23:30 Süper Lig Haftanın Golleri

23:45 1. Lig Haftanın Golleri

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 19 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 19 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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