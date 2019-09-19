19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Trabzon, Giresun, Ordu, Artvin ve Gümüşhane'de törenler düzenlendi.

Trabzon Valiliği önündeki tören, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Seyyah Sağıroğlu, bu vatan için gözünü kırpmadan canını veren şehitler ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.

Ordu

Atatürk Anıtı önündeki törende, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Hasan Kaplan, Polis Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Ordu Şube Başkanı Şenel Şahin tarafından anıta çelenk sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gaziler tarafından günün anlamını belirten konuşma yapıldı, şiir okundu.



Vali Seddar Yavuz, hem Gaziler Günü'nü hem de Atatürk'ün Ordu'yu şereflendirmesinin yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.



Aziz Türk milletinin, bu topraklarda hayat bulduğunu, can verdiğini ve en önemlisi de hakkı ve hukuku haykırdığını vurgulayan Yavuz, "Türk milleti, Balkanların ötelerine kadar zulüm gören herkesin gözyaşını silmiş ve İlahi Kelimetullah davasını yaymış, sahiplenmiş, kutlu seçilmiş bir millettir. Bu seçilmiş ve kutlu milletin en önemli özelliklerinden biri de seçilmiş şehitlerimiz ve seçilmiş gazilerimizdir." dedi.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.

Öte yandan sıcak dolayısıyla tören sırasında baygınlık geçiren 4 öğrenciye, sağlık ekipleri ve öğretmenler müdahale etti.

Giresun

Giresun'da ise Gaziler Günü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 95. yıl dönümü töreni birlikte yapıldı.

Atatürk Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Giresun Limanı'nda devam etti.

Atatürk'ün Giresun'a gelişinin canlandırıldığı törende, deniz yolu ile getirilen Türk bayrağı, gaziler tarafından Vali Harun Sarıfakıoğulları'na teslim edildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Giresun'a gelişini tıpkı o günkü heyecanla kalpten yaşadıklarını söyledi.

Şenlikoğlu, gazilerin bu ülkenin bölünmez bütünlüğü ve milletinin şeref madalyaları olduğunu da vurguladı.

Gümüşhane

Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Celil Tanguroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören sonrası Vali Taşbilek ve Belediye Başkanı Çimen, Valilik makamında gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Burada gazilere hitaben konuşan Taşbilek, gaziliğin özel bir müessese olduğunu söyledi.

Gazi ve şehitleri minnetle yad eden Taşbilek, "Bizim değerlerimize göre şehadet mertebesinden sonraki en özel mertebelerin başında gelir gazilik. Gaziler kanıyla, bedeniyle, mücadelesiyle bir bedel ödüyor. Bu memleketin birliği ve bütünlüğü için bedel ödemek kolay bir iş değil. Allah razı olsun hepinizden. Allah hepinize sağlık versin." diye konuştu.

Artvin

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Binbaşı Barış İçöz yaptı.

Vali Doruk, milletin, kadim gaza anlayışı sayesinde tarih boyunca istiklal ve istikbaline yönelen tüm saldırıları dünyada eşi görülmemiş mücadelelerle bertaraf ederek, en zor şartlar altında vatanına ve bayrağına sahip çıktığını söyledi.

Yüreklerindeki koşulsuz vatan sevgisi ve üstün cesaretle cansiparane mücadele ederek kendilerine nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan eden gazilerin her zaman gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Doruk, "Aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de birliğine ve bütünlüğüne kast eden tüm hain unsurları, asırlardır sergilediği bu onurlu duruşla yok etmeye devam edecektir." dedi.

Tören, şiirlerin okunması ve Artvin Halk Eğitim Merkezi mehter takımının gösterisiyle sona erdi.