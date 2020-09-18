19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Sonel, mesajında, gazilerin bu vatan uğruna yüreğini, cesaretini, hayatını ortaya koyan, kahramanlığın timsali kişiler olduğunu belirtti.

Bu topraklar üzerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşanmasında şehitlerin ve kahraman gazilerin payının büyük olduğunu vurgulayan Sonel, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin işgale, esarete alışık olmadığını, bu nedenle birçok insanın şehit ve gazilik onuruna ulaştığını aktardı.

Sonel, cennet vatanın, şehit ve gazilerin emaneti olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gaziler Günü vesilesiyle bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız. Şu husus iyi bilinmelidir ki milletimizin bekası, şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bunun için geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Malazgirt, İstanbul'un fethi, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz destanlarını ve ardındaki ruhu iyi anlatmalı, aziz vatanımızın kıymetini öğretmeliyiz. Çünkü, milletin ve vatanın bekası şehitlik ve gazilik bilincinin diri tutulmasıyla mümkündür."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" ve "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutlayan Sonel, vatanı için canını ortaya koymaktan kaçınmayan tüm şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı.