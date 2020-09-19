19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Tokat'ın Turhal ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Ali Gökay, Belediye Başkanı İlker Bekler, Muharip Gaziler Derneği Turhal Şube Başkanı İbrahim Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği Turhal Şube Başkanı İbrahim Bozkurt yaptığı konuşmada, TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik ve gazilik unvanının verilmesinin 99. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Şehit ve gazi toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Şunu asla unutmamak gerekir ki insanlarımızın mutluluğu için cansiparane çaba göstererek vatan uğrunda canını feda eden bu insanlarımızın yaptıklarını genç belleklere ve onların anlayabilecekleri, özümseyebilecekleri şekilde anlatılmalı ve algılamalarını sağlamak için çaba göstermeliyiz." dedi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, Turhal Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Kılıç, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.