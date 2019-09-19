19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Vekili Rızvan Eroğlu, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, adli, idari ve askeri erkân, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları mensupları, şehit ve gazi dernekleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Vekili Eroğlu, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osma, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berk, Muharip Gaziler ve Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Dernekleri tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende, Gaziantep Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cuma Erdem ve Tank Yüzbaşı Tahir Güven tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Tören sonrasında vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, halkımızın huzuru ve güvenliği için büyük bir onurla görev yaparak yüce mertebeye ulaşan kahraman gaziler Vali Vekili Eroğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Kutlama programı polis evinde Gaziler onuruna verilen öğle yemeğiyle devam etti.