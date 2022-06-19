19 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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19 Haziran 2022 Star Yayın Akışı

19.06.2022 06:42
19 Haziran 2022 Star Yayın Akışı

19 Haziran 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Fazilet Hanım ve Kızları

02:30 Güzel Köylü

04:00 Çilek Kokusu

06:15 İki Aile

08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

09:00 Kaderimin Oyunu

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Çilek Kokusu

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kaderimin Oyunu

YORUMLAR
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18 Haziran 2022 Star Yayın Akışı 18 Haziran 2022 Star Yayın Akışı 17 Haziran 2022 Star Yayın Akışı 17 Haziran 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Kaderimin Oyunu, Güzel Köylü, Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 19 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 19 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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