19 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı

19.05.2022 06:42
19 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı

19 Mayıs 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:05 Bisiklet: İtalya Turu

01:30 Bisiklet: Macaristan Turu

02:30 Tenis: Avustralya Açık

04:00 Bisiklet: İtalya Turu

05:30 Avustralya Açık En İyiler

06:30 Formula E

07:30 Bisiklet: İtalya Turu

09:30 Binicilik

10:30 Avustralya Açık En İyiler

11:30 Formula E

12:30 Bisiklet: İtalya Turu

13:10 Bisiklet: İtalya Turu

18:45 Haberler

18:50 Tenis: Roland Garros

20:00 The Power Of Sport

20:30 Bisiklet: İtalya Turu

20:55 Haberler

21:00 Avustralya Açık En İyiler

22:00 The Minute

22:05 Bisiklet: İtalya Turu

23:55 Haberler

YORUMLAR
500
18 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı 18 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı 17 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı 17 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Eurosport, Bisiklet, Haberler, İtalya, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 19 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
01:04 Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak
01:03 DEVA Partisi lideri Babacan, Metaverse mitinginde 25 yaşın altındaki gençlere bedava internet vaadinde bulundu
00:51 Resmi olarak NATO üyeliğine başvuran Finlandiya: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz
00:31 Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 06:48:55. #1.13#
SON DAKİKA: 19 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement