19 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:05 Bisiklet: İtalya Turu

01:30 Bisiklet: Macaristan Turu

02:30 Tenis: Avustralya Açık

04:00 Bisiklet: İtalya Turu

05:30 Avustralya Açık En İyiler

06:30 Formula E

07:30 Bisiklet: İtalya Turu

09:30 Binicilik

10:30 Avustralya Açık En İyiler

11:30 Formula E

12:30 Bisiklet: İtalya Turu

13:10 Bisiklet: İtalya Turu

18:45 Haberler

18:50 Tenis: Roland Garros

20:00 The Power Of Sport

20:30 Bisiklet: İtalya Turu

20:55 Haberler

21:00 Avustralya Açık En İyiler

22:00 The Minute

22:05 Bisiklet: İtalya Turu

23:55 Haberler