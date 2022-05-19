19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Halkapınar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halit Kütahya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlamalar, Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, lise öğrenci ve öğretmenlerince hazırlanan programda öğrenciler halkoyunları dansı, şiir dinletisi ve oratoryo gösterileri sundu.

Etkinlikler kapsamında Halkapınar Belediyesi Saybaşı Şehit Ercan Solak Dinlenme Tesislerinde uçurtma şenliği ve müzik dinletisi düzenlendi.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, 19 Mayıs Uçurtma Şenliğinde, "Olumsuz hava şartlarına rağmen programlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle programları benim gibi vatandaşlarımız da özlemiş. Belediye olarak çeşitli sosyal aktivite ve programlarla halkımızla birlikte olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kutlamalara Ereğli Kaymakamı Halkapınar Kaymakam Vekili Edip Çakıcı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.