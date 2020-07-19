19 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
19 Temmuz 2020 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
01:00 Ne Oluyor?
01:00 CNN TÜRK Masası
05:00 Gece Haberleri
06:00 Haber
07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu
09:00 Haber
09:30 Tercih Zamanı
10:00 Hafta Sonu
11:00 Haber
11:15 Yeşil Doğa
12:00 Haber
13:00 Haber
14:00 Haber
15:00 Haber
16:00 Haber
17:00 5N1K
17:00 Haber
18:00 Haber
18:00 Ana Haber
21:00 CNN TÜRK Masası
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika
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