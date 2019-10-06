Son Dakika Haberleri: 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor
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19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor

23 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 8 Ekim Salı günü başlıyor.

19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başlıyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 8 Ekim Salı günü başlıyor.

Adapazarı Kültür Merkezi'ndeki açılış programında konuşmaların ve şiir sunumlarının ardından şair Savaş Barkçin ve Celalettin Çelik "şirin kalbi" konulu söyleşi ve dinleti etkinliği yapacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 3'ü yabancı 16 şairin katılacağı etkinliğe tüm sanatseverler davet edildi.

Etkinliğin, 9 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'da Sapanca'da yapılacak şiir sunumları ve dinletinin ardından son bulacağı belirtilen açıklamada, "Yurt içi ve yurt dışından şairlerin şiir sunumlarıyla unutulmaz deneyim katılımcılarla buluşturacak etkinlik, şairlerin katılımıyla lise söyleşileri, söyleşi ve dinletilerle zenginleşecek. 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları'na tüm sanatseverleri davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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