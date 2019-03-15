Son Dakika Haberleri: 1915'ten 15 Temmuz'a" Samsun'da Sahnelendi

1915'ten 15 Temmuz'a" Samsun'da Sahnelendi

11 dakika önce

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp oynadığı "1915'ten 15 Temmuz'a" adlı tiyatro gösterisi, Samsun'da izleyicilerle buluştu.

1915'ten 15 Temmuz'a
Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp oynadığı "1915'ten 15 Temmuz'a" adlı tiyatro gösterisi, Samsun'da izleyicilerle buluştu.


AK Parti Bafra Gençlik Kolları tarafından organize edilen Belediye Kültür Merkezi'ndeki tek kişilik tiyatro gösterisi, Türklerin Anadolu'ya gelişinin anlatımıyla başladı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu ve Çanakkale Savaşı ile devam eden gösteri, 15 Temmuz hain darbe girişimindeki kahramanların hikayesiyle son buldu.

Yenilmez, AA muhabirine, Yenilmez Sanat Merkezi olarak geleneksel Türk tiyatrosu alanında eğitim veren tek kurum olduklarını söyledi.


Çanakkale Destanı'nı anlatan dizi ve tiyatro gösterileri de yaptığını hatırlatan Yenilmez, "15 Temmuz hain darbe girişimi olduktan sonra oyunumuzu 1915'ten 15 Temmuz'a yönlendirdik." dedi.


Programa Bafra Belediye Başkanı ve adayı Hamit Kılıç, AK Parti ilçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP ilçe Başkanı Barbaros Turna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve tiyatroseverler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:16 Kaynak: AA

Ahmet Yenilmez, Samsun, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Kenevir Üretim Merkezi Seçilen Vezirköprü'de Arazilere Talep Arttı Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesinde, Çileden Çıkaran Anlar

Oyuncu Levent Beceren Son Yolculuğuna Uğurlandı Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 00:27:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1915'ten 15 Temmuz'a" Samsun'da Sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]