192 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika

192 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

İSTANBUL - Kolluk kuvvetlerinin baskınları sonucu Istanbul ve Kocaeli'nde yaşayan 192 Afgan uyruklu düzensiz göçmen gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi

Ülke genelinde düzensiz göçmen operasyonları hız kesmeden devam ederken bu kapsamda 2021 yılında 71 bin 959 düzensiz göçmen üzerinden işlem yapılırken 2022 yılında ise 1 Ocak ile 6 Mayıs tarihleri arasında 27 bin 296 adet düzensiz göçmene işlem yapılarak sınır dışı edildi. Geçtiğimiz günlerde ise kolluk kuvvetleri, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı baskınlar düzenledi İstanbul'da 121, Kocaelide ise 71 olmak üzere toplam 192 Afgan uyruklu düzensiz göçmen gece saatlerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından İstanbul Havalimana getirildi. Güvenlik kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler düzenlemiş olduğu eş zamanlı baskınlar düzenledi sonucu yakaladığı 192 Afgan uyruklu düzensiz göçmen bu gün gece saatlerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından İstanbul havalimanına getirilerek saat 00.30'da Ariana Afgan Havayolları'na ait uçakla Kabil'e gönderildi.