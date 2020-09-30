2 bin 500 kutnu kumaşı atölyesinden sadece 4 tane kaldı - Son Dakika

GAZİANTEP'te yüzyıllarca el tezgahlarında dokunarak, saraylara kadar giren kutnu kumaşı atölyeleri bir bir azalmaya başladı. Gaziantep'te geçmişte 2 bin 500 olan kutnu atölye sayısı günümüzde 4'e gerilerken, ustalar gelecek nesillere aktırılarak kutnu tarihinin yaşatılmasını istiyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde saray kumaşı olarak kullanılan ve son zamanlarda yeniden yaygınlaşmaya başlayan kutnu kumaşının kentteki 4 atölyede eski usullerle dokunmasına devam ediliyor. Türkiye'de yalnızca Gaziantep'te dokunan kutnu kumaşının tarihi yüzyıllar öncesine dayanırken, makineleşme ile birlikte geleneksel atölye sayısı her geçen yıl azalıyor.

Gaziantepli kutnu kumaşı ustalarından Abdulkadir Mekki, 53 yıldır geleneksel tezgahta tamamen el emeği ile kumaş dokumaya devam ettiğini söyledi. Makineleşmeyle birlikte 2 bin 500 olan kutnu kumaşı tezgahlarının bir bir üretimi durdurduğunu anlatan Mekki, "Gaziantep ile özdeşleşmiş olan bu kumaşın geçmişi Selçuklu dönemine kadar dayanıyor" dedi.YAŞATMAK İÇİN ÇABALIYORLARGeçmişte Gaziantep'in köylerinde bile kutnu kumaşı tezgahları ile üretim yapıldığını, birçok ailenin çocukları ile tezgahta çalıştığını belirten Mekki, "Gaziantep ve çevresinde 2 bin 500 tezgah vardı. Her aileden 4 insan düşünülürse 10 bin insan bu sektörden ekmek yerdi. Şimdi Gaziantep'te sadece 4 atölye kaldı. Zaman içerisinde bu meslek eridi, gitti, tezgahlarda üretim durdu. Yetkililer son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş meslekler gurubuna aldılar ve yaşatmak için çabalıyorlar. Bizim isteğimiz teknoloji karşısında bu önemli mesleğin yenilmemesi ve gelecek nesillere taşınması" diye konuştu.GAZİANTEP'TE 4 AİLE TARAFINDAN SÜRDÜRÜLÜYOR

Kutnunun yüzyıllardır kullanılan bir kumaş olduğunu belirten Abdulkadir Mekki, kumaşın kullanım alanının geniş olduğunu da vurgulayarak, "Kutnu neredeyse bütün alanlarda kullanılır. Ev tekstili, gelinlik, genç kızların kına kıyafetleri, çeyizliklerde, oda takımlarında hatta sehpa örtülerine kadar kullanılır. 1950'li yıllardan itibaren sanayileşme ile birlikte meslekte usta sayısı azaldı ve 2013 yılından sonra Gaziantep'te tezgahlar tamamen durdu. Şu anda Gaziantep'te ata mesleği olarak sürdüren 4 aile var" şeklinde konuştu.