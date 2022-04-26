2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor - Son Dakika
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2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor

26.04.2022 13:41
2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor

ROMA mitolojisinde doğa ve yaban hayatın hakimi olan tanrıça Diana'nın biri İzmir'in Menderes ilçesindeki Notion Antik Kenti, diğeri ise Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık heykelcikleri ilk kez sergilenmeye başlandı.

ROMA mitolojisinde doğa ve yaban hayatın hakimi olan tanrıça Diana'nın biri İzmir'in Menderes ilçesindeki Notion Antik Kenti, diğeri ise Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde bulunan yaklaşık 2 bin yıllık heykelcikleri ilk kez sergilenmeye başlandı. İzmir Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural, "Eserler o günün bölgeler arası kültürel ilişkilerini gösteriyor hem de inanç sistemine dair birçok bilgiyi veriyor" dedi.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nce hayata geçirilen '12 Ay 12 Sergi' projesi ile müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, bir süre önce ziyaretçilerle buluşturulmaya başlandı. Yetkililerin müze koleksiyonundan seçtiği kült ve ritüel eserler, İzmir Müze Müdürlüğü Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nın merkezi konumundaki vitrin ile etrafında ve fuayede konumlandırıldı. Müzede bu defa sergilenen eserler Roma mitolojisinde doğanın ve yaban hayatın tanrıçası Diana heykelcikleri oldu.

20 YIL ÖNCE GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILDILAR20 yıl önce gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 2 bin yıllık Diana heykelciklerinden ilki, Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde yer alan Notion Antik Kenti'nde bulundu. Koşar vaziyette kısa etekli figürün, sağ eli arkaya doğru atılmış ve ok alma vaziyetinde gözüküyor. Sol kolu kırık bronz heykelciğin yüksekliğinin 60 santimetre olduğu belirtildi.Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde bulunan bir diğer Diana heykelciği ise dikdörtgen bir kaide üzerinde ayakta duruyor. Ön yüzde bereketi simgeleyen sembollerle süslü pişmiş topraktan yapılan 19 santimetre yüksekliğe sahip eserin gövdesinde küçük bir delik mevcut. Ayrıca, heykelciğin baş kısmı kırık olduğu kaydedildi.

Eserlerle ilgili bilgi veren İzmir Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural, "Diana, Roma mitolojisinde doğanın ve yaban dünyanın hakimi bir tanrıça. İlk kez sergileniyor. Eserler o günün bölgeler arası kültürel ilişkilerini gösteriyor hem de inanç sistemine dair birçok bilgiyi veriyor. Nerede bulunduğu ise kullanımıyla ilgili bilgileri öğrenmemize yardımcı oluyor. Bu bir mezar ya da kutsal alan olabilir. Diana heykelcikleri, genelde mezarda bulunuyor. Tanrıçanın rolünü biliyoruz. Örneğin bir çocuk mezarında bulunursa, çocuğu öte dünyada da koruması amaçlanmıştır. Yani çocuğa refakat etmesini, onu öte dünyada korumasını arzu ettikleri için mezara koymuşlardır" dedi.


2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor
2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor
2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor
2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor
2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor
2 bin yıllık Diana heykelcikleri ilk kez sergileniyor
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Metropolis, Torbalı, İzmir, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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