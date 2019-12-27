2 çocuk annesinin öldürülmesinde 'töre' şüphesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 çocuk annesinin öldürülmesinde 'töre' şüphesi - Son Dakika

2 çocuk annesinin öldürülmesinde 'töre' şüphesi

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde 4 kurşunla vurularak öldürülen Deniz K.'nin (27), 'töre' cinayetine kurban gittiği iddia edildi.

2 çocuk annesinin öldürülmesinde 'töre' şüphesi, System.String[]

DİYARBAKIR'da, biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde 4 kurşunla vurularak öldürülen Deniz K.'nin (27), 'töre' cinayetine kurban gittiği iddia edildi. Polis, bir müzikholde çalışan genç kadının, 'aile meclisi' kararıyla aile üyelerinden biri tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Olay dün saat 21.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi'ndeki Timuçin Apartmanı'ndaki dairede meydana geldi. Biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğun annesi Deniz K., evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. 4 kurşun isabet eden genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan apartman sakinleri polisi aradı. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Anneleri kurşun yağmuruna tutulduğu sırada evde olan 2 çocuk ise koruma altına alındı.

CİNAYETTE 'TÖRE' ŞÜPHESİ

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar, cinayetle ilgili detayları da ortaya çıkardı. Polis, aslen Siirtli olan genç kadının, kız kardeşleri R. K. ve F. K. ile yaklaşık 3 yıl önce Van'da yaşayan ailesinden kaçarak Diyarbakır'a geldiğini belirledi. Deniz K. ile kardeşi R.K.'nin bir müzikholde çalıştığını tespit etti.

Polis, kardeşler R.K. ve F.K.'nin ifadesine başvurdu.

Polisin, elde edilen bilgi ve deliller ile 2 kardeşin anlatımlarının ardından, cinayette 'töre' şüphesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Genç kadının, alınan 'aile meclisi' kararıyla öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis, katil zanlısının aile üyelerinden biri olup olmadığını araştırıyor.


Diyarbakır, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ortaokul öğrencisi otomobille bahçe duvarına çarptı 3 öğrenci hayatını kaybetti
Kayseri doğumda ikizleri ile birlikte öldü İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim

Son Dakika Haberleri
20:12 Adıyaman'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
20:08 SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika
20:08 Denizli'de çiftlik sahibinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan çoban tutuklandı - Son Dakika
20:08 Mülteci krizini konu alan "Exodus-Deja vu" fotoğraf sergisi Avrupa ve ABD'de açılacak - Son Dakika
20:08 Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin Otomobili tweeti Açıklaması - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika
19:34 Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:15:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 çocuk annesinin öldürülmesinde 'töre' şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]