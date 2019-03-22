2 Çocuk Babası İnşaat İşçisi 5 Katlı Binadan Ölüme Atladı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, inşaat işçisi 2 çocuk babası Yusuf S. (28), 5 katlı binanın terasından atlayarak yaşamına son verdi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, inşaat işçisi 2 çocuk babası Yusuf S. (28), 5 katlı binanın terasından atlayarak yaşamına son verdi.



Olay, öğlen saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Yusuf S., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle 5 katlı binanın terasına çıkarak kendini attı. Beton zemine düşen Yusuf S.'yi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yusuf S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Yusuf S.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Acı haberi alıp, olay yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.



Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı. - Adıyaman

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